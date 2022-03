12 Millionen Verkäufe von "Elden Ring"

Bandai Namco Entertainment und FromSoftware melden, dass sich "Elden Ring" 12 Millionen Mal weltweit verkauft hat. Eine Million Verkäufe entfallen dabei auf Japan. Berücksichtigt wurden Verkäufe von physischen Editionen und von digital vertriebenen Versionen auf PC und Konsolen vom 25. Februar bis zum 14. März 2022.

"Es ist einfach erstaunlich zu sehen, wie viele Menschen Elden Ring spielen. Ich möchte mich im Namen des gesamten Entwicklerteams herzlich bedanken", sagt Hidetaka Miyazaki, Präsident und CEO/Direktor von FromSoftware. "Elden Ring basiert auf der geschriebenen Mythologie von George R. R. Martin. Wir hoffen sehr, dass Spielerinnen und Spieler die große Freiheit genießen, die sie haben, wenn sie durch die weitläufige Welt reisen, deren viele Geheimnisse aufdecken und sich unzähligen Gefahren stellen. Vielen Dank für eure fortwährende Unterstützung."

"Die Zusammenarbeit zwischen FromSoftware und Bandai Namco Entertainment hat Elden Ring hervorgebracht, welches nun 12 Millionen verkaufte Spiele weltweit erreicht hat", fügt Yasuo Miyakawa, Präsident und CEO von Bandai Namco Entertainment Inc. hinzu. "Ich möchte diese Möglichkeit nutzen, um all den Fans zu danken, die Elden Ring spielen. Ich bin sehr stolz darauf, dass ich daran beteiligt war, ein so wundervolles und fantastisches Spiel zusammen mit FromSoftware, unter der Leitung von Direktor Miyazaki und George R. R. Martin, zum Leben erweckt zu haben. Wir haben viel Mühe in die Entwicklung von Elden Ring gesteckt, um die Erwartungen unserer Fans weltweit zu übertreffen. Mit einem ähnlichen Ziel werden wir unsere Bemühungen fortsetzen, die Marke über das Spiel hinaus in das tägliche Leben eines jeden zu erweitern. Wir werden weiterhin Freude und Erfüllung durch Unterhaltung schaffen, um unseren Fans auf der ganzen Welt näher zu kommen und sie zu erreichen."