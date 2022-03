Belgischer Gamesmarkt wächst 2021 um vier Prozent auf 600 Mio. Euro

2021 war erneut ein Rekordjahr für den belgischen Videospielmarkt. Das geht aus jetzt veröffentlichten Daten von BelgianGames hervor, der Dachmarke der in verschiedenen Interessenvertretungen organisierten belgischen Spielebranche. Die Vergleichbarkeit mit zum Beispiel den deutschen Marktdaten ist eingeschränkt, da auch die globalen Umsätze belgischer Developer einkalkuliert werden.

Rund 600 Millionen Euro schwer ist der belgische Spielemarkt nach Angaben von BelgianGames. Im Vergleich zum Vorjahr, das bereits als Rekordjahr der belgischen Branche verbucht wurde, wuchs das Marktvolumen demnach um vier Prozent. Das Wachstum hat sich also erheblich abgeflacht, nachdem im Jahr zuvor Corona-bedingt eine zweistellige Wachstumsrate verzeichnet wurde.

"Wir haben diese Zahl für 2021 sorgfältig zusammengestellt", erklärt David Verbruggen, CEO von BelgianGames. Sie umfasse die Verkäufe in Belgien von Spielkonsolen, Konsolenzubehör, Online-Abonnements, Streaming-Abonnements, Prepaid-Karten, physischen und digitalen Videospielen sowie In-Game-Mikrotransaktionen über alle Geräte. "Darüber hinaus haben wir auch die Einnahmen unserer lokalen Spieleentwickler hinzugefügt, deren Videospiele in Belgien und weltweit verkauft werden", so Verbruggen. Letzteres erschwert allerdings die internationale Vergleichbarkeit, da zum Beispiel der game für den deutschen Markt das Marktvolumen nur Anhang der Ausgaben der Verbraucher:innen ermittelt.

Dass es überhaupt Daten zum belgischen Gamesmarkt gibt ist hingegen ein großer Fortschritt. Die Daten wurden erstmals von BelgienGames zur Verfügung gestellt, der Dachmarke der gesamten belgischen Branche. Die ist nämlich in verschiedenen Verbänden organisiert. So gibt es mit FLEGA und WALGA jeweils Verbände für flämische bzw. wallonische Studios. Auch die Hauptstadt als "dritte Region" verfügt mit Games.Brüssels einen eigenen Verband. Und mit der Video Games Federation Belgium gibt es einen Gesamtverband, der auch Teil des europäischen Dachverbands ISFE ist.

Umso wichtiger sind also auch die weiteren Einblicke, welche die Auswertung von BelgianGames gewährt. So liegt der Anteil physisch verkaufter Games, exklusive Add-on-Content oder In-App-Käufen, mit 58 Prozent noch immer über dem Anteil rein digital verkaufter Games. Digital verbucht vor allem auch der Backkatalog signifikante Verkaufszahlen. Und das beste Zubehörprodukt war der PS5 Controller.

Was den Verkauf der Hardware betrifft lag 2021 jedoch die Nintendo Switch vor der PS5, wohl auch wegen der anhaltenden Lieferschwierigkeiten. Auf Platz drei landet die Switch Lite vor der Xbox Series und der Quest-2-VR-Brille.

Die Top 5 PC- und Konsolenspiele sind: "FIFA 22", "GTA V", "FIFA 21", "Call of Duty: Vanguard" und "Mario Kart 8 Deluxe".

Die Top 5 Mobile Games: "Pokémon Go", "Brawl Stars", "Candy Crush Saga", "Roblox" und "PUBG Mobile: Aftermath"

Mehr zum belgischen Spielemarkt lesen GamesMarkt-Abonnent:innen in unserem E-Paper-Archiv in Ausgabe GM04/2021.