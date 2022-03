GameStar-Chefredakteur Heiko Klinge im Interview: Perfekte Balance von Paid und Free Content

Die GameStar setzte schon früh auf bezahlte Abonnements auch im Digitalgeschäft. Nach eher schleppenden Jahren stiegen die Abonnementzahlen bei GameStar Plus nun auf 15.000 Stück an und nähern sich damit dem Print-Äquivalent. Chefredakteur Heiko Klinge erklärt im Interview, wie es dazu kam und wie der Markt den Gaming-Journalismus verändert.

GamesMarkt: Das Bezahlangebot der GameStar, GameStar Plus, hat die Marke von 15.000 zahlenden Abonnenten überschritten. Wie kam es zu diesem Meilenstein?

Heiko Klinge: Tatsächlich liegen wir inzwischen sogar schon ein Stück weit drüber, da wir seit Mitte vergangenen Jahres, seit wir die Redaktionen zusammengelegt haben, eine zunehmende Dynamik verzeichnen.

GM: Welche Redaktionen wurden zusammengelegt?

Klinge: Das GameStar-Plus-Team und die Online-Kernredaktion von GameStar.de. Wir haben natürlich schon davor eng und täglich zusammengearbeitet, aber dennoch als zwei Teams mit durchaus auch unterschiedlichen Zielen. Wir haben als GameStar aber die Grundsatzentscheidung getroffen, dass wir an die Zukunft von Paid Content glauben, auch im Gaming-Journalismus. Und eine Konsequenz dieser Entscheidung war für uns, dass man Content nicht in getrennten Teams erstellen kann, wenn man an Paid Content glaubt. Man muss Paid Content als ganzes Team denken, verstehen und dynamisch damit umgehen.

GM: Was bedeutet das konkret?

Klinge: Wir haben eine Gesamtredaktion gebildet, die erstmal nicht darüber nachdenkt, was Paid Content ist und was nicht. Stattdessen steht immer die Story an erste Stelle. Im zweiten Schritt überlegen wir, was die optimale Plattform für diese Story ist, und erst dann fällen wir die Entscheidung, ob es sich um Paid oder um Free Content handelt. Denn auch Letzterer ist und bleibt wichtig. Bei einer Website von der Größe einer GameStar funk­tioniert Paid Content nur dann, wenn auch eine entsprechende Reichweite vorhanden ist. Denn nur wer genügend Reichweite erzielt, kann neue Zielgruppen erschließen und es vermeiden, immer nur im selben Teich zu fischen. Es braucht deshalb eine gute Balance aus Paid und Free Content.

GM: Beim Stichwort Gesamtredaktion ist aber nur das Team von GameStar gemeint oder umfasst es auch die GamePro und MeinMMO?

Klinge: Nein. Grundsätzlich denkt Webedia in Verticals und bei Webedia Deutschland gibt es die beiden Verticals Movies und Gaming. Innerhalb der Ver­ticals verfolgen wir die Strategie, dass die einzelnen Websites dedizierte Zielgruppen ansprechen, um dadurch so wenig redundant zu sein wie möglich. Eine meiner Hauptaufgaben der vergangenen sechs Jahre bestand deshalb darin, gemeinsam mit meiner Chefredaktions-Kollegin Rae Grimm die GamePro von der GameStar zu emanzipieren. Die GamePro verfolgt heute eine völlig andere Strategie als die GameStar, sie bedient andere Zielgruppen und setzt andere redak­tionelle Schwerpunkte. Auf diese Weise können wir sehr fokussiert unterschiedliche Zielgruppen und Informationsbedürfnisse bedienen, denn der Gaming-Markt wächst nicht nur, er wird auch zunehmend diverser und diversifizierter.

GM: Arbeiten die einzelnen Marken dann noch zusammen? Im Grunde bestehen die Teams in erster Linie aus Games-Journalist:innen...

Klinge: Selbstverständlich. Wir diskutieren wöchentlich über Themen, darüber wie wir uns unterstützen können und reichen Themen und Anfragen weiter, wenn uns das sinnvoll erscheint. Gleichzeitig haben wir den immensen Vorteil, dass jede der Websites autark funktioniert. Die GamePro durchlief in den letzten Jahren eine stellare Entwicklung. Sie ist mit weitem Abstand die größte Konsolenspiele-Website Deutschlands. Und MeinMMO ist die größte Gaming-Website Deutschlands im MMO-Bereich und steht absolut auf Augenhöhe mit einer GameStar. Alle drei Websites haben also eine ähnlich hohe Relevanz, aber bedienen unterschiedliche Zielgruppen, auch wenn es natürlich immer mal wieder die eine oder andere Überschneidung gibt.

GM: In Sachen Paid Content sind GamePro und MeinMMO allerdings defensiver...

Klinge: Stand jetzt verfolgen GamePro und MeinMMO noch keine Paid-Content-Strategie. Zwar können Game­Star-Plus-Abonnent:innen auf der GamePro werbefrei surfen, weil es sich um das gleiche Login-System handelt, aber das ist für uns mehr ein netter Zusatzservice als ein strategischer Fokus. Die Seiten stehen auch nicht in direkter Konkurrenz zueinander, was man an den Zahlen sehr schön erkennen kann. So kommt die GamePro beispielsweise auf eine Mobile-Quote von 85 bis 90 Prozent, bei der GameStar ist der Desktop-Anteil mit rund 25 Prozent deutlich größer. Es wäre entsprechend kontraproduktiv zur Zielgruppe, wenn die GamePro wie die GameStar seitenlange Test­artikel und Reportagen veröffent­lichen würde, die auf dem Handy kaum jemand durchliest.

GM: GameStar Premium, das Vorläuferprodukt zu GameStar Plus, startete vor weit über zehn Jahren. Wie hat sich die Akzeptanz der User:innen von Paid Content aus Ihrer Sicht entwickelt. Die Anfänge liefen ja eher schleppend...

Klinge: Es ist eine sehr interessante Entwicklung, bei der wir nach wie vor jeden Tag hinzulernen, weil die Dynamik, die wir heute beim Paid Content spüren, erst in den vergangenen zwei, vielleicht drei Jahren aufkam. Das Bewusstsein, dass Content-Erstellung Geld kostet, ist in dieser Zeit stark gewachsen. Es war sicher ein Versäumnis vieler Medienhäuser, nahezu 100 Prozent ihrer Inhalte online kostenlos zu publizieren im Glauben, die Werbeeinnahmen werden schon zur Refinanzierung aus­reichen. Aber es ist eben doch nicht so einfach und vor allem zunehmend schwieriger geworden. Die Werbepreise unterliegen deutlich stärkeren Schwankungen als bei Print und die zunehmende Ab­hängigkeit von Fremdanbietern - wie Facebook - ließ teils komplette Geschäftsmodelle zusammenbrechen.

GM: Die GameStar kam jedoch sehr gut durch diese Ups and Downs...

Klinge: Wir hatten sicher das Glück der frühen Tat. Außerdem hatte die Game­Star schon immer den Vorteil einer extrem treuen Leserschaft, den man am hohen Abonnementanteil bei GameStar Print erkennen kann. Auch im Onlinegeschäft haben wir einen vergleichsweise hohen Anteil an

User:innen, die uns nahezu täglich ansurfen, wodurch wir verhältnis­mäßig wenig Schwankungen bei der Reichweite und entsprechend solide plan können. Viele geben nach wie vor "GameStar.de" in ihren Browser ein und kommen nicht über Google oder andere Anbieter zu uns, das ist ein riesiges Pfund, für das man gar nicht genug dankbar sein kann. Zugleich haben wir das Glück, dass wir uns früh breit aufstellen konnten. Beispielsweise ist GameStar mit 1,4 Millionen Abonnent:innen der größte redaktionelle Gaming-Channel in Europa auf YouTube.

GM: GameStar ist nicht das einzige Medium mit einer Paid-Content-Strategie. Wie wichtig war dieser allgemeine Trend für den Erfolg von GameStar Plus?

Klinge: Die großen General-Interest-Medienhäuser wie Bild und Spiegel, aber auch kleinere Medien wie viele Tageszeitungen spielten eine wichtige Rolle, da sie ebenfalls ins Risiko gingen und gemeinsam mit der Game­Star in diesem Bereich wichtige Pionierarbeit leisteten. Wir konnten voneinander lernen und uns auch untereinander austauschen. Ein weiterer wichtiger Faktor, der uns anfangs durchaus Sorgen bereitete, ist das Thema Suchmaschine. Aber auch bei Google und Co. sehen wir - möglicherweise als Folge der Diskussionen um das Leistungsschutzrecht - zunehmende Unterstützung für Bezahlinhalte. Fakt ist jedenfalls, dass sich Paid Content auf Google inzwischen nahezu genauso gut platziert wie Free Content.

GM: Woran machen Sie das fest?

Klinge: Wir merken das sehr deutlich an unseren Tests, die seit dem 24. Oktober 2021 konsequent und mit nur sehr wenigen Ausnahmen als Paid Content veröffentlicht werden. Wir waren auf Basis unserer Marktforschung durchaus optimistisch, aber selbst unsere kühnsten Erwartungen wurden übertroffen, denn wir können keinerlei negative Effekte beim Ranking feststellen. GameStar ist eigentlich immer unter den Top-Drei, oft sogar auf der eins, obwohl es Paid Content ist. Aber je länger man darüber nachdenkt, desto logischer wird es eigentlich. Wir erstellten im Vorfeld sehr genaue Analysen des User:innen-Verhaltens und die stabilen Ergebnisse der Paid-Content-Tests sind letztlich eine natürliche Konsequenz des Trends zu Mobile.

GM: Wieso das?

Klinge: Wir stellten fest, dass die Tests, so wie wir sie als GameStar gemacht hatten, wenig Sinn ergeben, und zwar weder für die User:innen noch wirtschaftlich für uns als Unternehmen. Ich muss dazu kurz ausholen, aber GameStar ist ja bisweilen sehr traditionell. Uns gibt es seit fast 25 Jahren, da hängt man durchaus an Dingen, die man "schon immer so gemacht hat". Unsere sehr umfangreichen und sehr aufwendig recherchierten Tests gehören quasi zur GameStar-DNA. Fakt ist jedoch, dass lediglich rund fünf Prozent unserer Leser:innen die letzte Seite eines Online-Tests gelesen haben. Selbst auf die Meinungskästen entfallen nur zehn Prozent der Klicks, die auf die Tests kommen. Und die Tests machen insgesamt gerademal drei bis vier Prozent un­serer Gesamtreichweite aus. Zum Vergleich: News kommen auf fast 40 Prozent. Wir haben also lange etwas gemacht, dass nur ein kleiner, wenn auch sehr wichtiger Teil unserer User:innen überhaupt wertgeschätzt hat, im wahrsten Sinne des Wortes.

GM: Aber die GameStar-Tests sind auch heute noch sehr lang...

Klinge: Ja, weil diejenigen, die die Test gelesen haben, eben unsere Stamm-Leser:innen sind. Die finden die Tests gut so wie sie sind. Wir haben uns also die Frage gestellt, was wir mit den Leuten machen sollen, die nur eine Minute auf einem Test verbringen und dann wieder von der Seite gehen, denn auch deren User Intent ist für Google ein wichtiger Faktor. Die Analyse zeigte, dass sie oft von mobilen Plattformen aus surfen, eine schnelle Einschätzung, zum Beispiel in Form der Wertung, erfahren wollen und wieder weg sind. Für die Umstellung auf Paid-Content-Tests entwickelten wir deshalb neue Kurzwertungskästen, die jedoch vor der Paywall stehen und von allen genutzt werden können. Wir liefern also die kurze und schnelle Info als Free Content und bieten allen, die sich zehn, 15 oder 20 Minuten mit einem Test beschäftigen wollen, den umfangreichen Test mit einer fundierten Meinung als Paid Content. Es gibt also keinen Nachteil für Free-User und das macht sich bei der Reichweite bemerkbar. Sie blieb ebenso konstant wie die Verweil­dauer, die für Google ebenfalls ein wichtiger Faktor ist.

GM: Wann begann die GameStar damit, das Userverhalten so genau zu analysieren und das Angebot entsprechend auszurichten?

Klinge: Ich bin ausgebildeter Bankkaufmann, ich fand Zahlen schon immer super (lacht). Tatsächlich gehört Markt­forschung aber genauso zur Game­Star-DNA wie lange Tests. Schon zu reinen Print-Zeiten wussten wir durch monatliche Umfragen, welche Artikel von uns wie intensiv gelesen wurden. Heute analysieren wir in Echtzeit, woher die User:innen kommen, wie lange sie bleiben, worauf sie in Artikeln klicken, wohin sie gehen und noch vieles mehr. Allerdings muss man aufpassen, dass man vor lauter Auswertungen und Statistiken das Bauchgefühl nicht ganz außer Acht lässt, weil man sonst die Potenzialthemen vergisst. Eine Echtzeit-Analyse beschäftigt sich schließlich immer nur mit dem Status Quo, aber nicht damit, was die Leser­:innen in der Vergangenheit inte­ressiert hat und möglicherweise in der Zukunft interessieren wird.

GM: Können Sie ein Beispiel geben?

Klinge: Bei einem Jahresranking der am häufigsten abgerufenen Artikel findet man viele Inhalte, die bei den Echtzeit-Analysen gar nicht auftauchen, weil es keine Breaking-Storys sind, sondern klassische Service-Artikel wie "Die 36 besten Online-Koop-Spiele". Das ist auch eine Folge der Marktentwicklung. Als ich 2000 bei der GameStar anfing, bestand der Haupt-User-Intent noch in der Frage: "Ich habe 60 Euro bzw. damals 120 Mark, für welches Spiel soll ich das Geld aus­geben?" Durch die "Netflixisierung" des Markts haben die meisten Zugriff auf hunderte Spiele. Entsprechend lautet die Frage heute eher so: "Ich habe zwei Stunden Zeit und Lust auf ein Rollenspiel mit taktischen Kämpfen. Was gibt es da und habe ich es womöglich bereits in einer meiner Bibliotheken?"

GM: Wir haben viel über Online und GameStar Plus gesprochen. Wie sieht es bei Print aus?

Klinge: Die grundsätzliche Tendenz ist natürlich rückläufig wie überall im Markt. Aber wie bereits erwähnt haben wir das große Glück einer sehr treuen Leserschaft. Wir verkaufen rund 25.000 Hefte im Monat, davon 18.000 im Abonnement. Man muss das auch so deutlich sagen: Wir tun alles für unsere Abonnent:innen. Das sind unsere Fans, das ist unsere Kern-Community. Durch den hohen Abonnent:innen-Anteil können wir sehr solide wirtschaften und es ist überhaupt kein Ende in Sicht für Print. Allerdings verändert sich, wie Print konsumiert wird - weg vom Nachrichten-Journalismus, hin zu langen Lesestrecken, was natürlich auch super zu Plus passt. Ein weiterer wichtiger Aspekt für uns war die Einrichtung eines eigenen Shops. Das war eine große Herausforderung, weil es auch darum ging, verschiedene Kundendatenbanken miteinander zu verheiraten, um etwa Abo-Kombinationen aus Print und Plus zu ermöglichen.

18.000 Print-Abonnent:innen, 15.000 Plus-Abonnent:innen - Sie stehen also kurz vor dem Punkt, an dem sich das Verhältnis Print-Online-Abo umdreht...

In der Tat könnte das schon dieses Jahr der Fall sein. Allerdings muss man bedenken, dass es auch eine Schnittmenge gibt, die ein Print- und ein Plus-Abo haben. Da reden wir aktuell von rund 1.000 Usern. Natürlich verbinden viele, gerade langjährige Spieler:innen, GameStar nach wie vor mit dem Print-Heft. Es gibt jedoch auch wahnsinnig viele Leute, die gar nicht wissen, dass wir ein Printmagazin haben. Viele wissen nicht mal, dass wir eine Website haben, weil sie uns nur von YouTube her kennen oder von TikTok oder Instagram. Wir sind ja überall am Start und haben beispielsweise erst kürzlich auf TikTok die 100.000-Fans-Schallmauer durchbrochen. Die Plattform-Diversifizierung, zu der auch unsere Podcasts gehören, war für uns schon immer ein zentraler Bestandteil unserer Strategie.

GM: Apropos Podcasts, laufen die separat oder sind sie Teil von GameStar Plus?

Klinge: Die Podcasts sind ein Hybrid. Wir produzieren für GameStar derzeit drei Folgen pro Woche, von denen zwei Free und nur eine Paid Content ist. Man darf die Angebote auch nicht getrennt voneinander betrachten: Videos, Podcasts, selbst Business Development sind alles elementare Bestandteile von GameStar Plus. Wenn man sich mit Paid Content beschäftigt, geht es nicht mehr nur um die Inhalte, sondern auch um Faktoren wie Churn Rate, User Retention und Kundenrückgewinnung. Aber um noch einmal auf das User:innen-Verhalten zurückzukommen, kaum jemand würde wahrscheinlich darauf tippen, dass die Tests nur drei bis vier Prozent der Reichweite von GameStar ausmachen. Die Phrase "Spiele sind in der Mitte der Gesellschaft angekommen" mag über­strapaziert sein, aber es ist Fakt, dass Gaming heute Teil der Gegenwartskultur ist. Und das wirkt sich massiv auf den Gaming-Journalismus aus.

GM: Inwiefern?

Klinge: Als ich neu zur GameStar stieß, war "Gaming Journalismus" eine Art Hobbyisten-Journalismus. Wir schrieben für Menschen, die Gaming betrieben wie andere Leute Modelleisenbahnen. Wenn man heute Jugendliche nach ihren Hobbys fragt, bekommt man als Antwort nicht mehr "Tischtennis und Gaming", sondern "Tischtennis und Fortnite". Das ist ein kleiner, aber gewichtiger Unterschied. Er zeigt, dass es innerhalb des Gaming plötzlich auch General-Interest- und Spe­cial-Interest-Journalismus gibt. Das ist ein großer Teil des Erfolgs­geheimnisses von MeinMMO.

Eine weitere, ganz wesentliche Veränderung ist die Zugänglichkeit von Games. Das Thema Gaming-Abos wird immer relevanter. Gleichzeitig wachsen die Plattformen zusammen. In wenigen Jahren spielt es keine Rolle mehr, ob ich auf PC oder Play­Station spiele, weil ohnehin alles in der Cloud ist. Auch das wird den Gaming-Journalismus weiter verändern.

