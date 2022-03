GameHub Saar öffnet seine Tore

Der GameHub Saar ist von der Game Base Saar und der Staatskanzlei des Saarlandes am gestrigen Montag in Saarbrücken eröffnet worden. Der GameHub ist ein weiterer Schritt der saarländischen Gamesförderung.

Game Base Saar und die Staatskanzlei des Saarlandes haben den GameHub Saar offiziell eröffnet. Bei der coronakonformen Eröffnungsfeier begrüßten Ministerpräsident Tobias Hans und Ruth Meyer, Geschäftsführerin der Saarland Medien GmbH, die Entwicklerstudios sowie Vertreter:innen der Branche und Presse.

"Der GameHub Saar ist ein weiterer wichtiger Schritt in der saarländischen Gamesförderung, die sich in den letzten Jahren als Motor für die Branche erwiesen hat. Gemeinsam vernetzen und arbeiten - dies war ein großer Wunsch der Studios. Ich freue mich auf die neuen Projekte, die inspiriert durch den GameHub Saar hier entstehen werden", so Ruth Meyer.

Ministerpräsident Tobias Hans: "Was sich seit dem Startschuss unserer Gamesförderung im Jahr 2018 getan hat, ist wirklich beeindruckend. Der GameHub Saar, den wir als Ort der Vernetzung und Weiterentwicklung der saarländischen Games-Branche gerne mit unserer Förderung unterstützen, ist ein nur folgerichtiger nächster Schritt. Ich freue mich besonders, dass zu den ersten, die hier einziehen, die beiden für den Deutschen Computerspielpreis nominierten saarländischen Studios gehören. Sie stehen beispielhaft für das Kreativitäts- und Innovationspotenzial und die Wettbewerbsfähigkeit der saarländischen Spieleentwickler:innen. Damit liefern sie die besten Argumente, unsere Gamesförderung auch zukünftig weiter zu stärken und auszubauen.?

Der GameHub Saar ist ein Projekt der Game Base Saar in Zusammenarbeit mit der Staatskanzlei des Saarlandes im Coworking-Space "Halle 4" des Anbieters Fase15. Die Organisatoren schreiben weiter: "Seit August 2021 bietet der Game Hub saarländischen Spieleentwickler:innen und ansässigen Studios eine moderne Location, um an ihren Projekten zu arbeiten. Damit leistet der Hub mehr als das Angebot einer Bürofläche: Er bietet den Mieter:innen auch Räume und Gelegenheiten für Networking, Kooperation und Austausch. Momentan nutzen drei Studios den Hub, die Förderverträge wurden Ende Februar unterzeichnet. Zwei von drei "Flying Desks", monatlich anmietbare Arbeitsplätze, sind im GameHub derzeit noch frei."