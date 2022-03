gamescom asia 2022 als physische Messe mit Online-Shows

Der asiatische Ableger der gamescom soll im Oktober 2022 als physische B2B- und B2C-Messe mit ausgewählten Online-Shows realisiert werden. Standplätze in der Trade Zone und/oder der Entertainment Zone können bereits gebucht werden.

Nach weiteren Lockerungen der Covid-19-bedingten Reise- und Veranstaltungsbeschränkungen in Singapur soll die gamescom asia 2022 als physische B2B- und B2C-Messe mit ausgewählten Online-Shows realisiert werden. Sie soll vom 20. bis 23. Oktober 2022 stattfinden. Standplätze in der Trade Zone und/oder der Entertainment Zone können bereits gebucht werden. Frühbucherpreise sind bis zum 13. Mai 2022 verfügbar.

Die gamescom asia ist der asiatische Ableger der gamescom. Die Messe wird von der Koelnmesse Singapur organisiert und vom game - Verband der deutschen Games-Branche unterstützt. Die Asien-Version der gamescom hatte keinen leichten Start. Nachdem das Debüt im Jahr 2020 Corona-bedingt ausfiel, fand der erste internationale Ableger der Kölner gamescom vom 14. bis 17. Oktober 2021 in Singapur als Hybrid-Event statt. Die Organisator:innen zeigten sich dennoch sehr zufrieden.

"Die gamescom asia ist die wichtigste Plattform für südostasiatische Spieleentwickler:innen, um Partnerschaften zu schließen und ihr Publikum weltweit zu erweitern. Für internationale Studios sind wir das Sprungbrett in die südostasiatische Region, um Fans und Talente in einem der am schnellsten wachsenden Spielemärkte der Welt zu erreichen", schreiben die Veranstalter.