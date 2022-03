Saudi-arabischer Staatsfonds erhöht Beteiligung an Ncsoft

Nach dem Kauf von ESL Gaming und Faceit über die Savvy Gaming Group hat der saudi-arabische Staatsfonds seinen Anteil an Ncsoft erhöht. Der Public Investment Fund (PIF) ist nun zweitgrößter Aktionär des südkoreanischen Unternehmens.

Der saudi-arabische Staatsfonds hat seinen Anteil an Ncsoft erhöht. Der Public Investment Fund (PIF) erwarb Mitte Februar mehr als halbe Million Aktien des südkoreanischen Unternehmens für knapp 290 Milliarden Won, ca. 211 Millionen Euro. Damit ist der PIF zum zweitgrößten Aktionär geworden und hält ungefähr 9,3 Prozent der Anteile. Hauptaktionär ist weiterhin CEO Kim Taek-jin mit 11,9 Prozent. Netmarble hält 8,9 Prozent und der öffentliche Pensionsfonds Südkoreas 8,4 Prozent der Ncsoft-Aktien. Laut der Yonhap News Agency ist der Zukauf eine "einfache Investition". Der PIF hat keinen Einfluss auf die Führung des Geschäfts.

Der Private Investment Fund soll die Transformation der saudi-arabischen Wirtschaft vorantreiben. Ein Investitionsschwerpunkt ist der Technologiesektor. investgame fasst zusammen, dass sich der PIF im Februar 2022 mit Anteilen in Höhe von fast 1,1 Milliarden Dollar an Capcom und Nexon beteiligt hat. Im Januar 2022 kaufte der PIF über die Savvy Gaming Group sowohl ESL Gaming (885 Millionen Euro) als auch Faceit (443 Millionen Euro). Schon Ende 2020 erwarb der Staatsfonds Beteiligungen an Activision Blizzard (3,5 Prozent), Electronic Arts (2,6 Prozent) und Take-Two Interactive (3,5 Prozent).