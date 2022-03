Riot Games gibt Kapitalbeteiligung an Fortiche Production bekannt

Riot Games beteiligt sich an Fortiche Production. Das Animationsstudio hatte die Serie "Arcane" und viele weitere League-of-Legends-Videos produziert. Riot hält nun eine Minderheitsbeteiligung an dem Unternehmen. Weitere Projekte sind in Arbeit.

Riot Games hat einen Anteil an Fortiche erworben. Im Rahmen der Investition, die Anfang des Jahres abgeschlossen wurde, halten die Macher:innen von "League of Legends" und "Valorant" eine Minderheitsbeteiligung an dem Animationsstudio. Genauere Angaben wurden nicht verraten. Brian Wright, der leitende Verantwortliche für die Inhalte von Riot, und Brendan Mulligan, der Leiter der Abteilung für Unternehmensentwicklung von Riot, sind außerdem dem Aufsichtsrat von Fortiche beigetreten.

Riot und Fortiche arbeiten aktuell zusammen an der zweiten Staffel von "Arcane" sowie weiteren noch nicht angekündigten Projekten. "Arcane" wurde im November weltweit auf Netflix und in China auf Tencent Video zum ersten Mal ausgestrahlt. Die Serie landete auf Netflix im November 2021 weltweit auf Platz 1 der Charts und konnte diese Position drei Wochen lang verteidigen. Die Serie bekam sehr gute Kritiken und schaffte es in über 52 Ländern in die Top 10. Außerdem erhielt die Serie kürzlich neun Nominierungen für die 49. Annie Awards und ist damit die TV-Serie mit den meisten Nominierungen des Jahres einschließlich "Best TV/Media General Audience", "Best Character Design" und "Best Writing".

"Die Zusammenarbeit mit Riot Games im Allgemeinen und an Arcane im Speziellen hat Fortiche Production zu einem neuen großen Unternehmen in der internationalen Animationsszene gemacht. Riot Games hat uns durch sein Vertrauen die Möglichkeiten gegeben, unsere gemeinsamen Ziele zu erreichen, und gezeigt, dass man neue Inhalte auch einem breiteren Publikum zugänglich machen kann. Im Jahr 2023 jährt sich unsere Zusammenarbeit zum zehnten Mal: Es gibt keine bessere Art, das Vertrauen und die Ambitionen unserer beiden Unternehmen zu illustrieren als durch diese Partnerschaft", sagen Pascal Charrue, Jérôme Combe und Arnaud Delord, die Gründer von Fortiche.

"Fortiche ist bereits seit langer Zeit ein wichtiger Partner, aber diese Vereinbarung garantiert, dass wir auch in den kommenden Dekaden eng zusammenarbeiten werden", sagt Nicolo Laurent, der CEO von Riot. "Die Messlatte für unsere Partner ist hoch und wir bestehen darauf, dass sie sich alle mit den Bedürfnissen der Spieler vertraut machen und sich auf sie konzentrieren, und Fortiche hat von Tag eins an genau das getan. Im Zuge unserer Zusammenarbeit mit Fortiche versuchen wir, die Grenzen des Möglichen auszuloten und die Erwartungen an die Präsentation von Spielen in Medien nach oben zu schrauben. Und obwohl wir auf Arcane unglaublich stolz sind, wissen wir, dass das Beste noch bevorsteht."

Fortiche beschäftigt 350 feste und freie Mitarbeitende in Paris, Montpellier und Las Palmas. Das Studio wird abseits von Riots Plätzen im Aufsichtsrat unabhängig weiterarbeiten. Zur Führungsebene des Unternehmens zählen die Gründer Charrue Pascal, Combe Jérôme und Delord Arnaud sowie der leitende Direktor Hervé Dupont.