holoride startet die Markteinführung zusammen mit Audi

Audi bringt als weltweit erster Automobilhersteller die Virtual-Reality-Entertainment-Plattform von holoride in Serie. Ab Sommer kann man im Fond Platz nehmen und mit einer VR-Brille in Spiele, Filme oder interaktive Inhalte eintauchen. Die virtuellen Inhalte passen sich dabei in Echtzeit an die Fahrbewegungen des Autos an. Auf diese Weise können während der Fahrt XR-Inhalte mit den Echtzeit-, Bewegungs-, Standort- und Navigationsdaten aus dem Fahrzeug und dessen Umgebung zusammengeführt werden. Durch einen erweiterten Kinomodus können auch 2D-Inhalte auf eine virtuelle, bewegungssynchronisierte Kinoleinwand konsumiert werden (Video-Trailer). Die neue Technologie wurde auf dem Festival South by Southwest in den USA vorgestellt.

"Hinter holoride verbirgt sich eine Technologie, die virtuelle Inhalte in Echtzeit an die Fahrbewegungen des Autos anpasst: Fährt das Auto durch eine Rechtskurve, so fliegt beispielsweise auch das Raumschiff in der imaginären Welt nach rechts. Beschleunigt das Fahrzeug, beschleunigt auch das Raumschiff", schreibt der Fahrzeughersteller. Die Entwicklung dieser XR-Technologie wurde von Audi initiiert und wird von dem Start-up holoride vorangetrieben und herstellerübergreifend kommerzialisiert. Das Münchner Start-up nennt die neue Medienkategorie "Elastic Content" - Inhalte, die sich an Fahrbewegungen, -zeit und -route anpassen.

Ab Juni 2022 werden ausgewählte Modelle, die mit dem modularen Infotainmentbaukasten der dritten Generation (MIB 3) und dem neuesten Software-Cluster vom Band rollen, holoride-fähig sein. Konkret sind dies: Audi A4, A5, A6, A7, A8, Audi Q5, Q7, Q8, Audi e-tron und Audi e-tron GT quattro. Ab Juni sind die genannten Modelle im gesamten europäischen Markt bereit für holoride, ebenso in Kanada, den USA, Japan und China. Die neue Technologie des Start-ups startet in Deutschland, England und dem US-amerikanischen Markt. Die Verfügbarkeit von holoride kann marktspezifisch abweichen. Zur Nutzung von holoride muss ein dafür freigegebenes Virtual-Reality-Headset mit dem Fahrzeug gekoppelt werden. Die Verbindung erfolgt dabei drahtlos über Bluetooth Low Energy (BLE).