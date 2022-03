Hamburg Games Conference bilanziert Hybridevent

600 virtuelle und 180 physisch präsente Gäste zog die Hamburg Games Conference in diesem Jahr in ihren Bann. Die Organisator:innen freuen sich über den Zuspruch und vor allem die hohe Weiterempfehlungsquote.

Zwei Jahre nachdem die Hamburg Games Conference die letzte große Gamesveranstaltung in Deutschland vor dem Corona-Lockdown war trafen sich Anfang März erneut Vertreter:innen der Branche in Hamburg zu einem diesmal hybriden Event. Und das war laut den Veranstalter:innen ein voller Erfolg. 600 Gäste aus 35 Nationen zählte die digitale Konferenz, die am 2. und 3. März auf der eigens entwickelten Online-Plattform stattfand.

Am 3. März trafen sich zu dem rund 180 Gäste in der neuen E-Sport- und Gaming-Location Rcadia in Hamburg, wo sie unter anderem das VR-Game "Tower Tag" oder das AR-Erlebnis "Project Paranoid" ausprobieren konnten.

"Die Hamburg Games Conference ist ein jährliches Highlight und hat in diesem Jahr erneut den Auftakt für internationale Branchenevents gemacht", so Dennis Schoubye, Leiter der Standortinitiative Gamecity Hamburg der Hamburg Kreativ Gesellschaft und Mitorganisator der Konferenz. "Der große Zuspruch der Teilnehmerinnen und Teilnehmer freut uns sehr, der sich auch in der hundertprozentigen Weiterempfehlungsquote im Rahmen unserer Evaluations-Umfrage zeigt."

"Wir freuen uns, dass wir online zahlreiche B2B-Gäste aus der ganzen Welt begrüßen konnten und für einen Teil unserer Gäste auch endlich einen persönlichen Austausch von Angesicht zu Angesicht ermöglichen konnten. Die Hamburg Games Conference war hier als erstes großes Hybrid-Event der Gamesbranche im Jahr 2022 ein voller Erfolg", ergänzt Dr, Managing Partner von Graef Rechtsanwälte, Mitinitiatoren und Mitveranstalter der Hamburg Games Conference.

X