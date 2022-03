Reboot Develop plant Comeback in zweiter Jahreshälfte

Die Organisator:innen der Reboot Develop wollen noch in diesem Jahr beide Konferenzen, Blue in Dubrovnik und Red im kanadischen Banff, reaktivieren. Das gaben sie per Social-Media bekannt. Außer den Terminen gibt es jedoch noch keine weiteren Informationen.

Nach und nach melden sich zunehmend Konferenzen mit Planungen für ein Comeback auch als Präsenzveranstaltung zurück. So auch die Reboot Develop, die vor der Pandemie zu den aufstrebendsten Formaten gehörte. Die Veranstalter:innen meldeten sich per Twitter und Facebook zurück und sprachen von einer Rückkehr nach "zwei extrem herausfordernden Jahren".

Ganz konkret soll Reboot Develop Blue vom 29. September bis zum 1. Oktober wie gewohnt in Dubrovnik stattfinden. Normalerweise war das ursprüngliche Kernevent der Reboot immer im Frühjahr terminiert. Die Reboot Develop Red, die erst einmal stattfand, soll wie bei dem Debüt im kanadischen Banff stattfinden. Statt eines Herbsttermins ist die sie für den 12. bis 14 Dezember geplant.

Weitere Details will man erst in den kommenden Tagen und Wochen verkünden. Dann sollen auch die Konferenzwebsites mit neuem Leben erfüllt werden. Kunden, die bereits Tickets für eines der in den letzten beiden Jahren verschobenen Events gekauft hatten, sollen in den nächsten Tagen ebenfalls Informationen erhalten.