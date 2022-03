"Super Nintendo World" eröffnet 2023 in den Universal Studios Hollywood

Der Freizeitpark-Themenbereich "Super Nintendo World" wird 2023 in den Universal Studios Hollywood seine Tore öffnen. Es ist der erste Standort in den USA und außerhalb Japans.

"Super Nintendo World" wird 2023 in den Universal Studios Hollywood eröffnet. Damit feiert der Freizeitpark-Themenbereich in den Vereinigten Staaten seine Premiere in Hollywood und wird Gäste in die Welt von Mario, Luigi, Peach, Yoshi und Toad entführen. Versprochen wird "ein visuelles Spektakel aus leuchtenden Farben und architektonischem Einfallsreichtum", ein Fahrgeschäft, interaktive Bereiche für die ganze Familie und thematische Einkaufsmöglichkeiten plus Restaurants.

Eigentlich sollte die "Super Nintendo World" in Orlando (Universal Orlando Resort) den Anfang in den USA machen, bevor die Eröffnung wegen der Covid-19-Pandemie auf 2025 verschoben wurde. Ein weiterer Standort ist in den Universal Studios in Singapur geplant. "Super Nintendo World" wurde erstmals 2021 in den Universal Studios Japan eröffnet. Realisiert wurde das Freizeitparkareal von Universal Creative in Zusammenarbeit mit Nintendo.