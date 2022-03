Hideo Kojima erhält "Award of Fine Arts" in der Kategorie "Media Arts"

Der japanische Minister für Bildung, Kultur, Sport, Wissenschaft und Technologie hat den "Award of Fine Arts" in der Kategorie "Media Arts" an Hideo Kojima verliehen. Kojima ist die zweite Person aus dem Spielebereich, die diese Auszeichnung erhält.

Hideo Kojima hat vom japanischen Minister für Bildung, Kultur, Sport, Wissenschaft und Technologie den "Award of Fine Arts" in der Kategorie "Media Arts" verliehen bekommen. Er erhält den Preis unter anderem für seine Arbeit an "Death Stranding Director's Cut". Das Endzeit-Abenteuer hat die Mitglieder der Award-Kommission dazu bewogen, ihm den Preis zu verleihen, so die Formulierung in der Ankündigung. Das Komitee lobte die dynamischen und verbindenden Interaktionen in "Death Stranding" und bescheinigte Kojima, dass er stets über bestehende Methoden und Theorien hinausgehen würde. Er würde zudem Dinge umsetzen, die nur in Spielen machbar wären.

Die Auszeichnungen wurden zum 72. Mal verliehen. Die Kategorie "Media Arts" ist die neueste der elf Preiskategorien und wird seit 2008 verliehen. Kojima ist die zweite Person aus dem Bereich der Computer- und Videospiele, die mit diesem Preis ausgezeichnet wird. Shigeru Miyamoto von Nintendo war der erste Spieleentwickler, der mit diesem Preis (Jahr 2010) ausgezeichnet wurde.