Die jüngste Ausgabe von "State of Play" im Überblick

Sony Interactive Entertainment hat in der jüngsten Ausgabe von "State of Play" neue Inhalte für "Returnal" angekündigt und ansonsten den Third-Party-Herstellern die Bühne überlassen. Diese Chance ließen sich Capcom, Square Enix und Bandai Namco nicht entgehen.

Sony Interactive Entertainment hat bei der gestrigen Ausgabe von "State of Play" einige Neuheiten und Updates angekündigt (Aufzeichnung). So bekommt "Returnal" mit der kostenlosen Erweiterung "Ascension" am 22. März 2022 einen Koop Modus und einen Endlosmodus mit dem Namen "der Turm des Sysiphus" spendiert.

Capcom kündigte die neue IP "Exoprimal" an. Das teambasierte Actionspiel wird 2023 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC erscheinen. In dem Spiel kämpfen zwei Teams mit je fünf SpielerInnen gegeneinander und zugleich gegen Dinosaurier-Invasionen.

Square Enix hat zwei neue Spiele angekündigt: "Valkyrie Elysium" und "The DioField Chronicle". "Valkyrie Elysium" ist ein an die nordische Mythologie angelehntes Action-Rollenspiel und soll in diesem Jahr für PC, PS5 und PS4 erscheinen. "The DioField Chronicle" ist ein Strategie-Rollenspiel, das 2022 für PC, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S und Switch erscheinen soll. Das Spiel setzt auf taktische Echtzeit-Kämpfe im Diorama-Stil. Last but not least wurde eine weitere Demo von "Stranger of Paradise Final Fantasy Origin" veröffentlicht.

Bandai Namco zeigte das Anime-Kampfspiel "JoJo's Bizarre Adventure: Allstar Battle R", das im Herbst 2022 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch und PC erscheinen wird. Im Anschluss wurde der Free-to-play-Hero-Shooter "Gundam Evolution" (6-gegen-6) für PlayStation- und Xbox-Konsolen sowie PC vorgestellt.

Konami präsentierte mit "Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection" eine Retrosammlung mit 13 klassischen Arcade- und Konsolenspielen. Leonardo, Donatello, Raphael und Michelangelo kehren 2022 auf PC, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S und Switch zurück. Wer sich schon immer mit Helden und Kaijus prügeln wollte, ist bei dem 4-Spieler-Arena-Brawler "GigaBash" von Passionrepublic für PC, PS4 und PS5 richtig aufgehoben. Ansonsten wurde Videomaterial zu "Ghostwire: Tokyo" (25. März), "Trek to Yomi" (Frühjahr 2022) sowie zum kürzlich auf den 11. Oktober 2022 verschobenen "Forspoken" gezeigt.