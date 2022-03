Virtual Bundesliga Club Championship Finale am 26. und 27. März

Am 26. und 27. März findet das Finale der VBL Club Championship by bevestor statt. Insgesamt 26 Clubs aus der 1. und 2. Bundesliga sind in der laufenden Saison 2021/22 in dem eFootball-Wettbewerb angetreten. Acht Teams haben es in das Finale geschafft.

ESL Gaming und die DFL Deutsche Fußball Liga haben das Finale der Virtual Bundesliga Club Championship by bevestor angekündigt. Es wird live vor Ort in der Straßenkicker Base in Köln stattfinden. "Die Soccerhalle mit industriellem Flair bietet einen perfekten Rahmen für das Finale der VBL Club Championship, dem Höhepunkt im Mannschaftssport des eFootball-Wettbewerbes von der DFL Deutsche Fußball Liga in Kooperation mit ESL Gaming", schreiben die Veranstalter.

Die VBL Club Championship startete mit 26 Teams aus der 1. Bundesliga und 2. Bundesliga. Nach den Playoffs stehen die acht Finalteilnehmer fest. In Gruppe A sind F.C. Hansa Rostock, FC Ingolstadt 04, 1. FC Heidenheim 1846 und 1. FC Köln. In Gruppe B befinden sich RB Leipzig, Hamburger SV, SV Werder Bremen und FC St. Pauli. Am letzten März-Wochenende werden diese Vereine unter sich den deutschen Club-Meister im eFootball ausspielen, vorerst noch ohne Zuschauer vor Ort.

Erstmals wird ein Preisgeld an die erfolgreichen Clubs ausgeschüttet. Der Pool beträgt 65.000 Euro. Sowohl die Platzierung in der Abschlusstabelle der Divisionsphase als auch das Abschneiden beim Finale der VBL Club Championship werden bei der Ausschüttung zugrunde gelegt, sodass der Deutsche Club-Meister im eFootball - ergänzend zu der Ausschüttung der DFL an alle teilnehmenden Clubs - bis zu 18.000 Euro Preisgeld erreichen kann.

Übertragen wird das E-Sport-Event auf den Twitch- und YouTube-Kanälen der Virtual Bundesliga sowie auf dem TikTok-Kanal von ESL FIFA. Zusätzlich wird das Finale der VBL Club Championship von #dabeiTV und SPORT1 ausgestrahlt.

Samstag, 26. März, live ab 15:30 Uhr auf Sport1 und eSports1 sowie voraussichtlich ab 11:45 auf #dabeiTV

Sonntag, 27. März, live ab 11:00 Uhr auf #dabeiTV, ab 11:30 Uhr auf eSports1 und ab 17:00 Uhr auf Sport1 im Free-TV.

"Wir haben lange darauf warten müssen, um den Spielern endlich wieder eine Wettbewerbsumgebung vor Ort bieten zu können", so Christian Knoth, Produktmanager VBL bei ESL Gaming. "Als ehemaliger Spieler und Coach im eFootball weiß ich um den hohen Stellenwert von Live-Events. Atmosphäre und Emotionen sind noch einmal auf einem anderen Level als bei Online-Wettbewerben. Die Vorfreude bei den Spielern wird entsprechend groß sein. Wir sind sehr glücklich, Ende März mit einer passenden Location durchzustarten ? gepaart mit einer umfassenden Berichterstattung auf digitalen und linearen Kanälen sowie engagierten Partnern, die das Erlebnis perfekt abrunden."

"Die VBL Club Championship by bevestor bietet auch in dieser Saison hochklassige Begegnungen und viel Spannung. Im Finale sind einerseits Clubs vertreten, die schon in den Vorjahren auf sich aufmerksam gemacht haben - und andererseits absolute Neulinge. Wir freuen uns sehr darauf, dass sich die Spielerinnen und Spieler zur Entscheidung um die Deutsche Club-Meisterschaft im eFootball erstmals nach langer Zeit wieder persönlich an den Konsolen begegnen werden", so Jörg Höflich, Head of Virtual Bundesliga der DFL.

Im Mai 2022 geht es für die EinzelspielerInnen mit den VBL Open Playoffs by bevestor weiter. Das ist die Vorstufe zum VBL Grand Final by bevestor. Im Grand Final wird um den Titel "Deutscher Meister im eFootball" und einen Preisgeld-Pool in Höhe von 100.000 Euro gespielt.

Die Virtual Bundesliga wird durch die Partner bevestor, Turkish Airlines und PlayStation unterstützt.