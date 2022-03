Booster Space und Panda: Networking-Möglichkeit für Frauen

Womenize!, Booster Space und Panda Strategy & Consulting arbeiten erneut zusammen. Die Online-Veranstaltung Strategy & Consulting 2022 als Networking-Möglichkeit für Frauen in Führungspositionen wird am 12. März stattfinden.

Womenize! und Booster Space arbeiten erneut mit Panda | The Women Leadership Network zusammen und nehmen am 12. März 2022 an deren Veranstaltung Strategy & Consulting 2022 teil. Diese Online-Veranstaltung ist eine Networking-Möglichkeit für Frauen in Führungspositionen, die einen professionellen Austausch suchen und sich gegenseitig unterstützen möchten.

Passend zum Internationalen Frauentag ist eine Sonderausgabe von Womenize! - Inspiring Stories ausgestrahlt worden. Madeleine Egger, Business Development Manager bei Booster Space, sprach mit Carolin Wendt, Senior Community Manager bei CD Project Red. Wendt gibt Tipps für den Einstieg in die Spieleindustrie, den Aufbau einer Community und weitere Einblicke in ihre Arbeit.

Darüber hinaus vermietet Booster Space das hauseigene Streaming-Studio in Berlin-Kreuzberg für einmalige Events oder regelmäßige Streams. Die Berliner heben hervor, dass dies kein weiteres Fernsehstudio sei, sondern ein Studio, das für Live-Streams und Community-Events gebaut wurde.