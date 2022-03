Amazon stoppt Russland-Geschäfte

Amazon hat mitgeteilt, den Zugang zu Prime Video für Kunden mit Sitz in Russland angesichts der "anhaltenden Situation in Russland und der Ukraine" zu sperren. Weiterhin hat der E-Commerce-Riese angekündigt, den Versand von Einzelhandelsprodukten an Kunden in Russland und Belarus einzustellen. Zudem würden keine Bestellungen von russischen Kunden für das Amazon-Game "New World" mehr angenommen; das einzige Spiel, das das Unternehmen direkt in dem Land verkauft.

Darüber hinaus wird das Unternehmen keine neuen Kunden aus Russland oder Weißrussland mehr für seine AWS-Sparte mehr akzeptieren. Und: Händler in diesen Ländern würden nicht mehr als Amazon-Drittverkäufer akzeptiert.

In einer am 8. März veröffentlichten Erklärung heißt es: "Zur Erinnerung: Im Gegensatz zu einigen anderen US-Technologieanbietern haben Amazon und AWS keine Rechenzentren, Infrastruktur oder Büros in Russland, und wir haben eine langjährige Politik, keine Geschäfte mit der russischen Regierung zu betreiben."

Das Unternehmen erklärte weiterhin, bereits fünf Millionen Dollar gespendet zu haben, um die vom Krieg in der Ukraine betroffenen Menschen zu unterstützen.