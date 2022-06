Update: Capcom bestätigt Entwicklung von "Street Fighter 6"

Update vom 03.06.2022: Auf der State of Play aus der Nacht vom 02. auf den 03. Juni 2022 hat Capcom weitere Details zu "Street Fighter 6" bekannt gegeben und erstes Gameplay gezeigt. Der neueste Teil der Fighting-Game-Reihe wird 2023 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One/Series und PC erscheinen. Nach viel Kritik am Artstyle wurde dieser überarbeitet: Der comichafte Stil des Spiels kommt in Capcoms RE-Engine nun deutlich besser zur Geltung. Auch das Logo hat ein Upgrade erhalten und sieht nun deutlich einzigartiger aus.

Für viel Aufmerksamkeit sorgte der Reveal eines Open-World-Modus im Spiel, bei dem Spieler:innen Figuren dreidimensional durch die Straßen und Hintergassen einer an New York oder Tokyo erinnernden Großstadt manövrieren und mit Figuren interagieren können.

Doch auch das Kern-Gameplay der 2D-Kampfpassagen hat einige Upgrades erfahren. Eine neue Spezial-Leiste namens Drive fügt neue Moves hinzu, ein zusätzliches Steuerungsschema mit vereinfachten Eingaben soll außerdem den Einstieg für neue Spieler:innen deutlich vereinfachen. Die neuen Single- und Multiplayer-Spielmodi Fighting Ground, World Tour und Battle Hub ergänzen klassische Modi wie Arcade und sollen mehr Abwechslung ins Kampfgeschehen bringen. Gerade World Tour soll ein besseres Singleplayer-Erlebnis garantieren, und wird vermutlich mit der Open World im Zusammenhang stehen.

Zum ersten Mal sind außerdem dynamische Kampf-Kommentator:innen ins Spiel integriert. Die Stimmen berühmter Content Creatoren der Fighting-Game-Community kommentieren das Kampfgeschehen, darunter die bekannten Street-Fighter-Profis Jeremy ?Vicious? Lopez und Ryutaro ?Aru? Noda. Das Feature wird Untertitel in 13 Sprachen erhalten.

Originalmeldung vom 21.02.2022: Die Street-Fighter-Reihe von Capcom feiert in diesem Jahr ihren 35. Geburtstag, schließlich wurde das erste Spiel der Fighting-Game-Serie im August 1987 für PC und TurboGrafx-16 (PC Engine) veröffentlicht. Passend zum Jubiläum hat der Publisher beim Saisonfinale der Capcom Pro Tour 2021 sowohl "Street Fighter 6" als auch die "Capcom Fighting Collection" angekündigt.

Auch wenn Capcom weitere Details rund um "Street Fighter 6" erst im Sommer 2022 verraten will, soll "Luke", der 45. und letzte Charakter aus "Street Fighter V", eine Schlüsselrolle im nächsten Street-Fighter-Projekt spielen (Teaser-Trailer). Für welche Plattformen der sechste Teil erscheinen wird, hat Capcom nicht enthüllt.

Des Weiteren hat der japanische Publisher die "Capcom Fighting Collection" bestehend aus zehn klassischen Titeln vorgestellt, die am 24. Juni 2022 digital für PlayStation 4, Switch, PC via Steam und Xbox One veröffentlicht wird. Die Sammlung umfasst: "Cyberbots: Fullmetal Madness", "Darkstalkers: The Night Warriors", "Hyper Street Fighter II", "Night Warriors: Darkstalkers' Revenge", "Red Earth", "Super Gem Fighter Mini Mix", "Super Puzzle Fighter II Turbo", "Vampire Savior: The Lord of Vampire", "Vampire Savior 2: The Lord of Vampire" und "Vampire Hunter 2: Darkstalkers' Revenge". Die vollständige Darkstalkers-Serie (fünf Titel) erscheint zum ersten Mal außerhalb Japans erscheint. "Red Earth" war bisher nur auf Spielautomaten verfügbar. Jeder der zehn Titel in der Sammlung wird Online-Multiplayer (Rollback-Netcode), verbesserte Funktionen, Galerien und Komfort-Updates wie Zwischenspeicherungen bieten. Die "Capcom Fighting Collection" wird außerdem mit der "Street Fighter 30th Anniversary Collection" im "Capcom Fighting Bundle" erscheinen, das digital für PlayStation 4, Switch, PC via Steam und Xbox One verfügbar sein wird.

Die Spiele aus der gesamten Street-Fighter-Reihe haben sich weltweit mehr als 47 Millionen Mal verkauft. Der letzte Ableger, "Street Fighter V", erschien 2016 für PC sowie PlayStation 4 und wurde wurde mit fünf Charakter-Pässen versorgt. Insgesamt verkaufte sich das Spiel über 6,1 Millionen Mal. Erfolgreicher war nur "Street Fighter II" (1992), das sich 6,3 Millionen Mal auf dem SNES verkaufen konnte.