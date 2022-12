Das Team von GamesMarkt verabschiedet sich in die Betriebsferien. Wir wünschen allen Leser:innen frohe Weihnachten und ein gutes und gesundes Neues Jahr.

2022 war ein ereignisreiches Jahr in der internationalen, aber auch der deutschen Gamesbranche, angefangen von Übernahmen wie die von astragon (durch Team 17) und Daedalic (durch Nacon), über Events wie das Comeback der gamescom oder das Debüt der Polaris bis hin zu tollen Initiativen wie die Gründung von game:in oder der zunehmende Erfolg des Gamesforest.club. Doch wie in den Vorjahren ist die Zeit zwischen den Jahren auch für uns eine Zeit, um innezuhalten und das vergangene Jahr Revue passieren zu lassen. Das Team von GamesMarkt verabschiedet sich dazu in die weihnachtlichen Betriebsferien.

Wir wünschen allen Leser:innen frohe Weihnachten und ein gutes Neues Jahr. Natürlich steht eine Notbesetzung für dringende Anfragen bereit. Tagesaktuelle Berichterstattung finden Sie hier wieder im Januar in gewohnter Form.

Bleiben Sie gesund!